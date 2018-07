Reddingsactie levert niets op, markante stadsherberg in Sneek gesloopt

Het hart huilt van sommige Snekers. Het oude Boumapand op de hoek van de Leeuwarderweg in de stad ligt helemaal plat. De voormalige stadsherberg die in 1843 werd gebouwd, was erg verwaarloosd en niet meer bewoond. Toch hadden sommige Snekers graag gewild dat het pand zou worden gerestaureerd. Er werd zelfs een actie op touw gezet: Red het Boumapand. Maar dat heeft niet geholpen.