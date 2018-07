Werkstraf voor doorverkoop aangespoelde cocaïne Ameland

De Amelander had het spul gevonden. De andere man bedacht dat ze het niet naar de politie moesten brengen, maar zelf konden verhandelen. De man kon het geld goed gebruiken. Hij was verslaafd en zat in de schuldsanering. Hij probeerde in Maastricht de cocaïne te verkopen, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam.

Werkstraf

De zaak kwam aan het licht omdat iemand op het eiland hoorde dat de man uit Nes cocaïne had gevonden op het strand. De oud-Amelander kreeg 150 uur werkstraf, de man uit Nes moet honderd uren verplicht aan het werk.