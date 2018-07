Het is druk op Leeuwarder camperplaatsen, ook door LF2018

Op beide camperplaatsen van Leeuwarden is het druk, ook vanwege Culturele Hoofdstad. De camperplaats in Lekkum is speciaal voor Leeuwarden-Fryslân 2018 een jaar eerder open gegaan. Ze zouden eigenlijk volgend jaar pas open. Op sommige dagen zit 'Lekkum' helemaal vol. Lekkum is een luxe camperplaats met een wasruimte, stortdouches en grillplaatsen in de buitenlucht.

De camperplaats in de Leeuwarder wijk Zuiderburen bestaat nu twee jaar. Ook daar is het druk.