Mogelijk geen straf voor betrokkenheid dodelijk ongeluk Wilhelminaoord

Een vrachtwagenchauffeur uit Frieschepalen, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Wilhelminaoord, krijgt waarschijnlijk geen straf. Volgens de officier van justitie valt de man strafrechtelijk gezien niets te verwijten. Ze vroeg daarom dinsdag bij de behandeling van de zaak om vrijspraak.

In februari 2016 kwam een 81-jarige vrouw om het leven toen ze onder de vrachtauto van de man kwam. Dat was toen de man met lage snelheid achteruitreed en de vrouw daarbij over het hoofd zag.

De zaak zou vorig jaar april al behandeld worden, maar werd toen uitgesteld omdat er nog nader onderzoek moest worden gedaan. Het ging onder andere om een reconstructie van het ongeluk. Daarbij kon evenwel niet vastgesteld worden of de chauffeur de vrouw had kunnen zien.

Over een paar weken wordt bekend of de rechtbank meegaat in het verzoek van de officier van justitie.