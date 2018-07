Bewoners zorgcentrum staan deze week op de camping

Bewoners van verzorgingstehuizen De Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum staan deze week op de camping. Het geeft de bewoners het aloude vakantiegevoel terug dat ze moeten missen in hun huidige leven. Zorgcentrum Het Bildt zorgt voor een tent en een camper, waar de mensen de hele dag kunnen verblijven. Ze komen 's ochtends en gaan 's avonds weer naar huis.