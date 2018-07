Gebruikers Maple-schaatsen teleurgesteld over verhuizing fabriek

Ook shorttracker Rianne de Vries is niet blij met het verdwijnen van Maple Skates uit Fryslân. Zij en bijvoorbeeld Itzhak de Laat en Daan Breeuwsma rijden op Maple, Sjinkie Knegt reed er ook een poos op. "Ik vind het heel jammer", zegt De Vries. "We hadden altijd een goede band met Maple. Het was ook gemakkelijk dat het in Heerenveen was. Zo nu en dan wilden we bijvoorbeeld na een training iets anders hebben aan de ijzers, dan konden we direct langskomen. Maar ook als we in het buitenland waren en er was iets kapot. Dan stuurden ze direct nieuwe schaatsen op."