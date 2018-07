Werkstraf voor taxichauffeur (32) die meisje van 17 jaar betast

Een 32-jarige taxichauffeur heeft een werkstraf van tachtig uren gekregen, omdat hij tijdens het werk een 17-jarig meisje had betast. De taxi was onderweg van Sneek naar Goingarijp. Onder het rijden zat de chauffeur aan de benen van het meisje. Hij zei dat ze mooie benen had en zei ook "Je maakt me gek".

De rechter neemt het de man kwalijk dat hij als beroepschauffeur geen afstand tot zijn klant had ingenomen. De taxichauffeur moet het meisje een schadevergoeding van 1300 euro betalen. De man is door het incident zijn Verklaring Omtrent Gedrag kwijtgeraakt en hij is failliet verklaard.