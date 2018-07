Pont naar Starteiland wordt 'boot van het jaar' in Sneek

De pont MS Albatros is bij de opening van de Sneekweek 'Boot van het jaar 2018'. Met de komst van de veerpont in 1990 konden vijfmaal zoveel personen in één keer wordt overgebracht van de vaste wal naar het Starteiland in de Snitser Mar. De Albatros is daarmee al dertig jaar een belangrijke schakel voor de zeil- en watersportactiviteiten op het meer.