Mantelzorgers Harlingen kritisch over zware belasting

De gemeente Harlingen gaat samen met De Skûle Welzijn en andere zorgaanbieders een dagbesteding voor ouderen en dementerenden inrichten.

De voorziening moet de mantelzorgers ontlasten. Die hebben in een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aangegeven dat ze te zwaar belast worden. De mantelzorgers zijn daarom kritisch over de thuiszorg die in Harlingen wordt aangeboden.

De doelgroep zelf is wel tevreden over de thuiszorg. Er is tijd voor een praatje en een bakje koffie en daar zijn de oudere mensen blij mee.