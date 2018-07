Heerenveense schaatsfabriek Maple Skate verkocht

Het is niet gelukt om het Friese schaatsbedrijf Maple Skate in Heerenveen te houden. Het bedrijf vroeg een paar maanden geleden het faillissement aan en hoewel er nog hoop was op een doorstart, is dat niet gelukt. En daarmee verdwijnt de fabriek waar schaatsen worden gemaakt waar olympisch kampioenen als Jorrit Bergsma en Kjeld Nuis hun successen mee behaalden.