Steeds meer Friezen bekend met blauwe diesel

Directeur Germ Wiersma, de vijfde generatie van het bedrijf in Oudehaske, vertelt dat blauwe diesel 30 tot 50 procent schoner is dan gewone diesel. De CO2-reductie is zelfs 90 procent. Mede door de Elfwegentocht wordt de blauwe diesel steeds bekender. Blauwe diesel wordt gemaakt uit plantaardige afvalolie. Momenteel kan Wiersma de vraag nog wel aan. Omdat er geëxperimenteerd wordt om blauwe diesel ook van oud papier, oude banden, algen en plastic te maken, verwacht hij in de toekomst ook geen moeilijkheden.