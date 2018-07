Middenvelder Kevin Schindler achtste nieuwe speler voor Cambuur

Hij heeft de jeugdopleiding van Werder Bremen doorlopen en speelde ook in nationale jeugdteams van Duitsland. Later speelde Schindler onder andere bij Hansa Rostock, FC Augsburg en MSV Duisburg. Het afgelopen seizoen kwam Schindler uit voor FC Cincinnati in de Verenigde Staten.

Foeke Booy, de technisch manager van de Leeuwarders, is blij met Schindler: "We halen met Kevin de nodige ervaring binnen. Dat kan deze jonge, gretige groep goed gebruiken. Hij is een leider en brengt enorm veel rust binnen en buiten de lijnen."