Eigenaar Blokhuispoort wil geld zien van gemeente Leeuwarden

Ook meerdere huurders hebben hun buik vol van alle gebreken in en om hun werkruimtes. Ze hebben dat samen in een brief aan eigenaar BOEi laten weten. Woordvoerder Silvia Pijnenborg van BOEi vindt dat de gemeente daarom de morele plicht heeft om eerdere afspraken nu ook na te komen.

Begin dit jaar werden de bouwwerkzaamheden stilgelegd toen bleek dat de bou ruim 5 miljoen meer zou kosten dan het budget van 20 miljoen euro. BOEi heeft toen zelf 2,7 miljoen euro extra op tafel gelegd. Die bijdrage is volgens Pijnenborg op de voorwaarde dat de gemeente voor de andere 2,7 miljoen euro zorgt.

De gemeente wil nog geen commentaar geven. Wel staat dinsdagmiddag een gesprek met de betrokken partijen op de agenda.