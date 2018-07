Kinderen in Leeuwarden maken eigen hangplek

De kinderen en Lisette hebben een lokaal van de Plataanschool ter beschikking om het helemaal om te toveren tot hun droomplek. "Er komt een gamehoek, een make-up-hoek en een relaxhoek waar je kunt chillen of studeren'', vertelt Ezmé. De ruimte wordt 13 juli geopend. De kinderen hebben koning Willem-Alexander uitgenodigd om langs te komen. De koning komt niet, want hij heeft het te druk, was de officiële reactie.