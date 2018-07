Mogelijk meer opleidingsplaatsen voor huisartsen in Noord-Nederland

Er komen mogelijk meer opleidingsplaatsen voor huisartsen aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg wil uitzoeken of zoiets mogelijk is. Dat heeft hij maandag toegezegd bij een werkbezoek aan zorgverzekeraar De Friesland. Daar heeft hij zich laten bijpraten over het tekort aan huisartsen in Fryslân en dan voornamelijk in Leeuwarden.