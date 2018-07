Erwin Zeinstra niet ingezet bij halve finales van het WK voetbal

De FIFA heeft maandagavond bekendgemaakt dat twee van de leden van zijn team, Björn Kuipers en Sander van Roekel, wel in actie komen in de tweede halve finale tussen Kroatië en Engeland, maar Zeinstra niet.

Die tweede halve finale staat onder leiding van de Turk Cüneyt Çakir en zijn team. Björn Kuipers wordt daaraan toegevoegd als vierde official en Sander van Roekel als vervanger. Eerder werd al bekend dat de eerste halve finale, tussen België en Frankrijk, wordt gefluit door Andrés Cunha uit Uruguay en zijn ploeg.

Later deze week wordt bekend of Zeinstra nog wel in actie komt bij de finale van zondag of de wedstrijd om de derde plek van zaterdag.