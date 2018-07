"Wie zich zorgen maakt over de paling, kan die maar het beste veel eten"

"Wie zich zorgen maakt over de paling, kan die het beste maar veel eten." Dat zegt palingroker Dicky de Haan uit Triemen. Hij doelt daarmee op de kweekpaling, waarvan een percentage niet naar de handel gaat, maar gecontroleerd wordt uitgezet. "Van de glasaal, die bij een kweker groot wordt en dan wordt uitgezet, blijft veel meer over dan van glasaal die meteen in het binnenwater terechtkomt."

Dicky de Haan doet als amateur-palingroker zo nu en dan mee aan wedstrijden. Hij krijgt daar dan vaak vragen van mensen die ongerust zijn. "Dan blijkt dat ze geen idee hebben hoe het werkt in deze wereld. Ik ben blij dat ik dat nu eens kan uitleggen", zegt de man uit de Friese Wouden, die zich, sinds hij als straatlegger zijn rug heeft beschadigd, op het roken van paling heeft toegelegd.

Reclame voor opeten bedreigde vissoort

De Haan reageert met zijn opmerkingen op een brief die de Leeuwarder Partij voor de Dieren aan het college van burgemeester en wethouders heeft gestuurd. De partij wil dat de gemeente geen reclame meer maakt voor wedstrijden palingroken. Volgens de partij deed de gemeente dat wel, met aanprijzende teksten op Facebook en Twitter, als: 'Laat je op de zomerfair van Baard verleiden door de heerlijke geuren en smaken van vers gerookte paling'. Volgens de Partij voor de Dieren gaat het bij paling om een bedreigde en beschermde vis en past het dus niet dat de gemeente reclame maakt voor het eten ervan.

Het Leeuwarder raadslid Caroline de Groot van de Partij voor de Dieren laat in een reactie weten dat ze niet op de hoogte was van het feit dat het bij wedstrijden meestal om kweekpaling gaat. "Maar dat maakt het niet minder erg, omdat kweekvis vaak uit een soort van bio-industrie komt."