Alleen politiek wonder kan plannen Cambuurstadion nog redden

Het WTC-dossier leek de goeie kant op te gaan, toen de Stadion Ontwikkel Combinatie (SOC) met bouwbedrijf Dijkstra Draisma en ontwikkelaar Wijckerveste in samenwerking met de topman van zuiverbedrijf A-Ware, Jan Anker, eind juni met een akkoord naar buiten kwamen voor de ontwikkeling van het plan. Alleen de gemeente moest nog over de brug komen met een toezegging voor een financiële bijdrage en de ontwikkeling van de infrastructuur inclusief parkeren. Totale kosten: zo'n 11 miljoen euro. De gemeente hoopt dat de provincie daar ongeveer de helft aan wil bijdragen.

Friese Poort wil duidelijkheid, gemeente moet eerst met provincie praten

Maar al gauw bleek de dreiging van de Friese Poort dat er voor 20 juli duidelijkheid moest komen over de bouw van een nieuwe school. Woordvoerster Ilse van der Weide windt er geen doekjes op. "Die datum is hard." De gemeente zou de zaak vorige week woensdag bespreken in de gemeenteraad. Maar dat is niet doorgegaan, omdat de gemeente eerst met de provincie om de tafel wilde over een financiële bijdrage. Dat is vorige week donderdag gebeurd, maar dat heeft nog niks opgeleverd.

Provincie: "Gemeente is laat met vragen om hulp"

De provincie is teleurgesteld in de gemeente, omdat die nu pas om hulp vraagt. De gemeente heeft een halfjaar geleden al wel een brief aan de provincie geschreven. Maar die is nooit verstuurd. Provinciale Staten komen op 18 juli voor het laatst bijeen voor de zomervakantie. De kans dat daar al een besluit valt over provinciale bijdrage lijkt theoretisch. De Staten hebben nog helemaal niet over de kwestie gesproken. Gedeputeerde Staten kunnen wel zelfstandig besluiten om de bijdrage toe te zeggen. Maar dat ligt politiek erg gevoelig en zou de coalitie tussen CDA, VVD, FNP en SP onder druk kunnen zetten. Op dit moment lijken VVD en CDA voor, maar voor FNP en SP geldt dat niet. Gedeputeerde Sander de Rouwe staat in de kwestie politiek buitenspel, omdat zijn broer projectleider is van de WTC-plannen bij Dijkstra Draisma. Dat de gemeente in de komende anderhalve week zelfstandig over de brug zal komen, wordt ook een lastige zaak om dezelfde politieke redenen.

Friese Poort: "Garantie van gemeente zou helpen"

Er zou ruimte kunnen komen als de Friese Poort de garantie van de gemeente krijgt dat hun gebouw er zeker komt, hoewel daar nog geen politieke overeenstemming over bestaat. Dat geldt ook als de Friese Poort de gemeente en het consortium nog wat meer tijd geeft. Beide scenario's zijn onwaarschijnlijk. Een akkoord met de Friese Poort is aan de gemeenteraad niet uit te leggen en staat borg voor een politieke rel. Friese Poort heeft de betrokken partijen al een jaar speling gegeven, van 1 juli 2020 naar 1 juli 2021. Verder uitstel is niet mogelijk, vanwege de sterk verouderde en afgekeurde huisvesting waar de school mee kampt. De Friese Poort heeft maandag in een bijeenkomst bijna de hele dag gepraat over de situatie. Officieel worden er geen mededelingen gedaan. Maar intern is er niet veel vertrouwen meer.

Volgende week nieuwe doorbraak?

Achter en voor de schermen wordt intussen volop gepraat en onderhandeld om de zaak nog te redden. Volgende week komen Gedeputeerde Staten bijeen voor de laatste vergadering voor de zomer. De gemeente Leeuwarden wil de zaak ook volgend jaar op de agenda van de Raad zetten. Tegen alle politieke mores in moet er dan in beide gremia een doorbraak komen. Alleen een politiek wonder kan het stadion en de plannen voor het hele WTC-gebied nog redden.