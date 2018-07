Sportoverzicht: Turners in de ijshal en Friese fierljeppers verliezen met nieuw record van Holland

Iedere maandag schuift een van onze sportverslaggevers aan in Fryslân Hjoed. Deze keer heeft Roelof de Vries het over de turninterland, die wordt gehouden in ijstempel Thialf in Heerenveen. Zaterdag en zondag turnden de dames daar. Komen weekend komen de mannen in actie.

En SC Heerenveen oefende afgelopen weekend tegen Borussia Mönchengladbach onder de 23. De ploeg gaat nu op trainingskamp als voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De Friese fierljeppers liepen zaterdag tegen een pijnlijk verlies aan bij de tweekamp tegen de Hollanders. Er werd met een historisch verschil verloren.

Bij het kaatsen in Bolsward stond er opnieuw geen maat op het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Door de winst kwam Van der Bos op precies 500 klassementspunten.

En coureur Nyck de Vries reed afgelopen weekend zijn rondjes op het beroemde circuit van Silverstone in Engeland. Maar hij viel deze keer niet in de prijzen.