Scooterrijder slaat vrouw en dreigt met schroevendraaier

Een scooterrijder zit vast voor mishandeling in Leeuwarden. De man had het aan de stok gekregen met voetgangers. Daarbij zou een de voetgangers, een vrouw, klappen hebben gekregen. Bovendien zou de scooterrijder gedreigd hebben met een schroevendraaier te steken.

Na onderzoek en aan de hand van het signalement kon later in de Begoniastraat een 18-jarige Leeuwarder worden aangehouden. De man is voor nader onderzoek ingesloten.