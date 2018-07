Langere inschrijftermijn voor glasvezel

Inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen krijgen langer de tijd om zich in te schrijven als ze aangesloten willen worden op de glasvezelkabel. Telecombedrijf Kabelnoord wilde eigenlijk al voor de bouwvak beginnen met de aanleg. Daarom was de inschrijving vijf weken, in plaats van de reguliere negen weken. Maar het lukt niet om nu al met de aanleg van de glasvezel te beginnen. Daarom wordt de inschrijftermijn weer verlengd naar de gebruikelijke negen weken.

De provincie heeft een lijst van adressen samengesteld die nu nog geen snel internet hebben. Kabelnoord inventariseert wie van de bewoners aangesloten wil worden op het glasvezelnet. De aanleg kan doorgaan zodra 60 procent van de gegadigden zich heeft aangemeld. Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn de eerste twee gemeenten waar het project loopt.