Zeehondenakkoord: alleen opvang bij verwonding door menselijk handelen

Schouten zegt dat het goed gaat met de zeehond. Er is een gezonde populatie van circa 14.000 dieren in Nederland: 9000 gewone en 5100 grijze zeehonden. Dat vraagt volgens haar om een andere manier van opvangen. De minister wil nu met de provincie en de verscheidene opvanglocaties een zeehondenakkoord sluiten.

Burgemeester Vlieland doet begeleiding

Burgemeester Tineke Schokker van Vlieland zal dat proces gaan begeleiden. Ze begint daar in september mee en een half jaar later moet het akkoord tot stand gekomen zijn. In het akkoord zal worden vermeld wanneer een zeehond precies wordt opgevangen.

Pieterburen blij

In Zeehondencentrum Pieterburen is men blij dat de minister zich heeft uitgesproken over de adviezen van de commissie. "Het had wat ons betreft sneller gemogen, maar we kunnen nu echt gaan werken aan een modern, wetenschappelijk gefundeerd opvangbeleid. Dat de minister zich kan vinden in de adviezen, is voor ons een steun in de rug'', zegt directeur Niek Kuizenga. Hij beseft dat de opvang van zeehonden een lastig onderwerp is. "Er is een hoop gedoe over geweest. Nederland is het niet gewend dat we het anders gaan doen. We zullen daarin een belangrijke educatieve rol gaan spelen. Het moet duidelijk zijn dat we geen zeehonden aan hun lot overlaten. We moeten naar een professionele organisatie langs de kust om de dieren op de juiste manier te helpen.''