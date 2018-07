Schoolkinderen in Harlingen krijgen les over tall ships

Met het programma Sail In Zicht wil de organisatie de kinderen alles bijbrengen over het leven op zee, in het Waddengebied en in Harlingen zelf. Alle scholen hebben ter voorbereiding een schatkist gekregen.

Jan Holstein

Het centrale thema is het verhaal van het dagboek van Jan Holstein. Dat ligt op dit moment in museum het Hannemahuis in Harlingen. Het dagboek gaat over een jongetje dat op zee vaart.