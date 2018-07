"Lelystad Airport nog niet uitbreiden"

De regiegroep is ingesteld door minister Van Nieuwenhoven en heeft een oud-topman van het vroegere ministerie van Milieubeheer als voorzitter. Er zitten ook omwonenden en andere specialisten in, en vertegenwoordigers van actiegroepen uit de verschillende provincies.

Meer onderzoek

Het testvliegtuig maakte eind mei een rondje door het luchtruim dat wordt gebruikt wanneer Lelystad Airport vakantievluchten overneemt van Schiphol. Toen deden al veel mensen hun beklag over het lawaai. Uit de evaluatie van de regiegroep blijkt nu ook dat er toen veel meer lawaai is gemeten dan de niveau's die in de Milieueffectenrapportage (MER) waren voorspeld. Volgens voorzitter Van der Vlist van de regiegroep betekent dat niet dat de MER niet correct is, maar volgens hem is de afwijking wel heel groot. Daarom zou er meer onderzoek moeten worden gedaan.

Luchtruim opnieuw indelen

De regiegroep pleit ervoor om het luchtruim eerst opnieuw in te delen en Lelystad Airport niet eerder te openen dan wanneer alle effecten duidelijk zijn. Verder zou moeten worden gekeken naar alternatieve routes en moet er nogmaals worden bekeken of de vliegroutes ook over 'stille' gebieden kunnen gaan.