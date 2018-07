RIVM: Landbouwgebieden hebben amper invloed op gezondheid

Mensen die dichtbij landbouwpercelen wonen, zijn niet minder gezond dan anderen. Met die conclusie komt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), die hier meerjarig onderzoek naar heeft gedaan in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

Aanleiding voor dit onderzoek was een televisiedocumentaire over de bollenstreek, waarin wel zo'n verband leek te zijn. Nu blijkt dat de gezondheid dichtbij landbouwpercelen gemiddeld zelfs wat beter is dan ergens anders. Wel is er aanleiding voor verder onderzoek, met name over de mogelijke invloed van maisbouw op de luchtwegen.