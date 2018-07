Assistent-scheidsrechter Zeinstra mag nog dromen van WK-finale

Assistent-scheidsrechter Erwin Zeinstra uit Dronryp maakt nog steeds kans om in actie te komen in de finale van het WK voetbal in Rusland. Maandag werd bekend dat voetbalbond FIFA een aantal scheidsrechters naar huis heeft gestuurd, maar dat het team waar Zeinstra bij hoort nog mag blijven. Dat betekent dat Zeinstra in de eindfase van het toernooi mogelijk nog wordt ingezet.

De finale van het wereldkampioenschap wordt zondag gespeeld in de Russische hoofdstad Moskou. De troostfinale om de derde plaats is zaterdag in Sint-Petersburg.