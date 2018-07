Droogte funest voor aardappelen en financiële strop voor akkerbouwers

Poortinga kan zich niet herinneren wanneer het voor het laatst zo droog is geweest. Van de oudere generatie hoort hij weleens verhalen over de hete zomer van 1976. Qua droogte komt dit jaar in de buurt, zegt hij.

Sinds april heeft het niet meer echt geregend. Een geluk bij een ongeluk is dat het in heel Europa droog is, zodat de export mogelijk nog iets kan opleveren.