Recensie: "Conference of the Birds: mensen, kom jullie nest uit!"

Bewoners van de Leeuwarder wijk Camminghaburen kregen vorige week al een voorproefje op het LF2018-spektakel Conference of the Birds. Ook bij ons in de achtertuin waren de repetities in de verte te horen. Zaterdagavond rond 21 uur gaan we samen naar het natuurgebied de Groene Ster. Op de fiets natuurlijk. Luisterend naar de vogels die we onderweg tegenkomen. Manlief is nog nooit naar locatietheater geweest, maar wil dat in het kader van Culturele Hoofdstad graag eens doen.

We zetten onze fietsen onder een boom aan het water en lopen over een entree van houten planken een groot vogelnest binnen. In elkaar gevlochten takken zitten knus om ons heen, alsof wij vogels in een nest zijn. Het is bijzonder om 2500 mensen afwachtend te zien zitten. Allemaal benieuwd naar wat deze uitverkochte première in de natuur ons zal brengen.