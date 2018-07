SC Heerenveen wil schade bommelding verhalen op daders

Vorige week woensdag werden het Abe Lenstra Stadion en de directe omgeving afgesloten, nadat er een melding was binnengekomen dat er een bom zou ontploffen in het stadion. Er is door de politie met speurhonden gezocht, maar er werd niets gevonden.

Later bleek dat het om een uit de hand gelopen grap ging. Drie minderjarige jongens uit het zuiden van het land, van 13 en 15 jaar oud, zijn door de politie aangehouden in verband met de bommelding.