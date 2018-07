Oude liefde terug in het leven van Piet Paulusma

Pietplaat

Tussen alle monitoren met weerkaarten staat vanaf nu een draaitafel waarmee DJ Piet Paulusma dagelijks zijn Pietplaat zal laten horen aan de luisteraars van Omrop Fryslân. Iedere dag haalt Piet Paulusma een andere plaat uit zijn favorieten en bestempelt die als Pietplaat van de dag.

Wat veel mensen niet weten is dat de Friese weerman vroeger een populaire DJ was. "Toen ik jonger was, was ik altijd een wat verlegen jongen. Toch weerhield dat me niet om als DJ aan de slag te gaan. Het DJ'en begon gewoon thuis met een draaitafel. Later draaide ik ook op schoolfeesten en langzaam maar zeker ook op grotere feesten. En nu mag ik dus mijn eigen Pietplaat presenteren bij Omrop Fryslân, zo is de cirkel weer rond."