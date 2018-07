Politie voert actie: geen bekeuringen voor foutparkeren en wildplassen

De politie voert vanaf maandag actie. Niet alleen in Fryslân, maar in heel Nederland. De vakbonden hebben het helemaal gehad met de leiding van de politie en justitieminister Grapperhaus. Een hoge werkdruk, te weinig mensen en een plan om politiepersoneel flexibeler in te zetten, hebben ervoor gezorgd dat het vertrouwen flink is beschadigd. Er is daarom opgeroepen, om geen bonnen uit te schrijven voor kleine overtredingen, zoals het fietsen zonder verlichting, foutparkeren en wildplassen.