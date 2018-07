Verruiging duinen Terschelling wordt aangepakt

Op Terschelling gaat Staatsbosbeheer in september van start met maatregelen om de invloed van stikstof op de natuur te herstellen. Een Waddeneiland zoals Terschelling is rijk aan gebieden waar bijzondere planten groeien. Maar die worden bedreigd door stikstof vanuit de industrie en landbouw. Want daardoor verruigt het eiland, vooral in de duingebieden.