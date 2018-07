35.000 mensen zien culturele kettingreactie 8ste dag

Wereldrecord

Bij de kettingreactie werd geprobeerd om twee wereldrecords te verbreken. In één geval lukte dat: een regenboogketting van 2.134 meter en 53 centimeter van gekleurde plastic doppen werd 'neergezet' boven de Oldehove. Het vorige record stond op zo'n 1.500 meter.

De tweede wereldrecordpoging, een boekendomino met 12.000 omvallende boeken in de bibliotheek in de Blokhuispoort, mislukte. Het record in het Guinness Book of World Records (10.200 boeken) blijft daarom overeind.