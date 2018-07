Dakdekker raakt gewond nadat gasfles ontploft in St.-Annaparochie

Het slachtoffer was zondagmiddag op een dak langs de Nieuwebildtdijk bezig, toen hij even van het dak af ging. In de tussentijd viel zowel de gasfles als de brander in een lager staande papiercontainer. Hierbij ontplofte de gasfles. Bij zijn poging om de brand te blussen, raakte de dakdekker gewond aan zijn hand. Hij is daarna door ambulancepersoneel nagekeken. De eveneens opgeroepen brandweer had de brand in de papiercontainer gauw onder controle.