Sanne Wevers wint op balk in ijshal

IJshockeyhal bijzondere turnlocatie

De turners mogen een maand lang turnen in de ijshockeyhal van Thialf. "Het is een bijzondere locatie. Je zit overal dicht op de vloer. Voor het publiek is het echt geweldig," zo zegt bondcoach Gerben Wiersma. "Maar het mooiste is nog dat we op een podium kunnen trainen, zoals dat straks ook op het EK in Glasgow het geval is." De publieke belangstelling viel zondag met zo'n 350 toeschouwers wel wat tegen. Zaterdag waren er 500 mensen. Er kunnen 2.500 mensen in de ijshockeyhal. Volgende week is er weer een wedstrijd. De mannen, met onder andere Epke Zonderland, komen dan in actie tegen België en Zweden.

Gerben Wiersma over turnen in de ijshockeyhal