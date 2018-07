Partuur Van der Bos wint kaatsen in Bolsward

De overwinning van de vrije formatiepartij van Bolsward was zondag voor het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. In de finale liepen ze met 5-1 6-2 over het partuur van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra heen. De kleine premie was voor Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Zij verloren in de halve finale met 5-3 6-6 van de latere premiewinnaars.