Geen asbest vrijgekomen bij restaurantbrand Harlingen

Bij de brand van zaterdagnacht in restaurant de Twee Broertjes in Harlingen is geen asbest vrijgekomen. Het gebied is weer vrij toegankelijk. De terrassen op de Grote Bredeplaats zijn allemaal weer open, op dat van de Twee Broertjes na. De rook- en waterschade is groot in het pand en de bovenste verdieping is helemaal vernield.

De brand is zaterdagnacht ontstaan op het dakterras van de bovenste verdieping. Toen de brand werd ontdekt, konden de bewoners van het pand op tijd het pand ontvluchten. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend.