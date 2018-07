Swimfun Joure ontruimd, testweekend onderbroken

Zwembad Swimfun in Joure werd zondag preventief ontruimd vanwege problemen met de waterafvoer. Het zwembad had dit weekend een testweekend, na de grote verbouwing van de afgelopen zeven weken. Halverwege zondagmiddag deed blijken dat het water op de zwembadterrassen en in kleedruimtes niet meer kon wegstromen. Daarom is besloten het zwembad te ontruimen en het testweekend te beëdigen.