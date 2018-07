In Leeuwarden is zondagmiddag een auto uitgebrand. De auto stond geparkeerd aan de Tjerk Hiddesstraat. Een omstander zag de vlammen onder de motorkap vandaan komen en belde de brandweer.

De politie zette de straat af. Toen de brandweer kwam, stond de voorkant van de wagen al helemaal in brand. Met schuim was het vuur gauw uit. De oorzaak van de brand is nog onbekend.