Nyck de Vries weer zevende in Formule 2

Nyck de Vries is zondag op het circuit van Silverstone zevende geworden in de sprintrace van de Formule 2. Hij had een startpositie op de tweede plek. De autocoureur uit Uitwellingerga was zaterdag ook al naar een zevende plaats gereden in de hoofdrace.

De Duitser Maximilian Günther won de sprintrace op Silverstone, voor de Britten George Russell en Lando Norris.

De 23-jarige De Vries, die eerder dit jaar wel de sprintrace won op het Franse circuit Paul Ricard, staat in de stand om het WK ook zevende.