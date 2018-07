Van Heck heeft oplossing voor Thaise jongens: mensen en materiaal gaan erheen

Pompbedrijf Van Heck uit Noordwolde stuurt zondag twee medewerkers en materieel naar Thailand. Duikers zijn zondagochtend begonnen met de redding van de twaalf Thaise voetballers en hun trainer uit een ondergelopen grot te halen.

Ze zitten sinds 23 juni vast in de grot. Mochten de missie van duikers niet slagen, dan heeft het bedrijf mogelijk een oplossing gevonden. Een test die ze zaterdag hebben uitgevoerd, was succesvol. Het bedrijf is gevraagd om het materieel te sturen. In Noordwolde zijn ze druk bezig met de voorbereiding en het materieel. De mensen zullen eind van de middag vanaf Schiphol vliegen.

Heveloplossing

De oplossing die bij Van Heck is bedacht, is een 'heveloplossing'. Daarbij moet water worden weggepompt met hulp van natuurlijk verloop en het vacuüm zuigen van water.

"Denk hierbij aan het inzetten van een rietje in een brandstoftank als iemand de verkeerde brandstof heeft getankt. Als je aan het rietje in de tank zuigt, begin het te stromen. Wij denken dat we dat met behulp van slangen kunnen realiseren," zegt een woordvoerder. "Maar we kunnen de situatie natuurlijk niet exact nabootsen."

Wanneer ze de oplossing kunnen inzetten, is nog de vraag. "Ze zullen maandag rond 12.00 uur Nederlandse tijd bij de grot zijn. We hopen dat we daar zo snel mogelijk aan de slag kunnen, maar dat is ook afhankelijk van de reddingsoperatie van de duikers. Als die daar nog binnen zijn, kunnen wij niet beginnen."