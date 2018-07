Portret van een dorp: Reduzum

Dorpsmolen

Reduzum was het eerste dorp met een eigen dorpsmolen. Al meer dan 20 jaar staat de windmolen in het weiland tegenover de Blauwe Tent. De molen is aan vervanging toe, maar dat is een lastig proces. De provincie staat niet toe dat er een grotere windmolen wordt geplaatst. De gemeente Leeuwarden vindt dat de provincie wel een uitzondering kan maken voor de Redústers. Een juridische strijd hierover is nog altijd gaande.