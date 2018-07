Drukke nacht voor Friese brandweer: vijf branden in de provincie

Opeinde

In Opeinde aan de Leyensloane was de inzet van de brandweer hard nodig om voor te komen dat een uitslaande brand in een schuur oversloeg naar een schuur en woning daarnaast. De eerste melding kwam om ongeveer 1.45 uur binnen. De brand was gauw onder controle waardoor die beperkt is gebleven tot de ene schuur.

Akmarijp

De eerste behoorlijk grote brand begon om 23.30 uur aan de Graverij in Akmarijp. Daar ontstond brand in het melklokaal van een stal. De brand is beperkt gebleven tot die stal waar geen dieren in waren. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. Omwonenden werden gevraagd om ramen te sluiten, want er was veel rook.