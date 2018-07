Twee gewonden bij frontale aanrijding op Lauwersseewei bij Dokkum

Op de Lauwersseewei (N361) bij Dokkum heeft zaterdagnacht omstreeks 00:45 uur een frontale aanrijding plaatsgevonden.

Bij aankomst van de hulpdiensten lag er een slachtoffer in de berm. Die is met spoed overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. Het andere slachtoffer zat nog in zijn voertuig en is ook overgebracht naar het MCL.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.