IepenUP vlog: Hoe is het als Syriër in Fryslân?

In zijn eerste IepenUP vlog zette de 20-jarige Salah Aldin Al Ayobi alles op alles om als nieuwkomer uit Syrië de Friese taal sneller te leren. Omdat hij niet zo goed Nederlands spreekt, kan Salah maar moeilijk aan een stageplek komen. Maar hij heeft een plan en zoekt hulp hogerop bij minister-president Mark Rutte en burgemeester Ferd Crone. Eerst gaat hij met collega-vlogger Marianne Klijnstra de straat op in Harkema om te laten zien wat een goede beheersing van de taal kan doen.

'Seis oere thús'

In zijn tweede vlog gaat Salah verder met het leren van de Friese taal door met zijn vrienden uit de schakelklas in het Fries te zingen. Ze oefenen het LF2018-lied 'Seis oere thús'. Ook heeft hij een afspraak met burgemeester Ferd Crone uit Leeuwarden om over taallessen te praten. En, Salah heeft een bijbaan bij de Hema gescoord, maar hoe is hij daar terechtgekomen?