Fryslân verliest tweekamp fierljeppen met royaal verschil van Holland

Bij de senioren ging de winst naar Jaco de Groot uit Woerden, die 21.37 meter sprong. Ook de tweede plek was voor een Hollander, Erwin Timmerarends, die 21.08 sprong. De derde plek was wel voor een Fries. Sytse Bokma uit Hindeloopen sprong naar 20.75 meter. Rian Baas uit Utrecht werd vierde (2-.64 meter). Nard Brandsma uit Workum eindigde als vijfde met 20.51 meter.

Vrouwen

Ook de Hollandse vrouwen wonnen met overmacht. Dymphie Baas-Van Rooijen uit Oudewater kwam tot 17.08 meter, voor Wendy Helmes (15.52 meter) en Kimberly Engelhard (15.29 meter). Marije Reitsma uit IJlst was de beste Friezin op de vijfde plek. Ze sprong naar 13.96 meter.

Junioren

Bij de junioren was de winst wel voor Fryslân. Freark Kramer uit It Heidenskip sprong naar 19.20 meter en was daarmee beter dan Haastrechters Lucas van Eijk (19.08 meter) en Daniel Cluistra (18.36 meter). Jarno Hoekstra uit IJlst werd vijfde in 18.03 meter.

Jongens

Rutger Haanstra uit It Heidenskip sprong bij de jongens naar een persoonlijk record: 17.88 meter. Dat was niet genoeg voor de winst, want Reinier Overbeek uit Benschop won in 18.59 meter. Timon de Haay uit Lopik werd derde, voor Abe-Luuk Stedehouder uit IJlst (16.59 meter).

Meisjes

Ook bij de meisjes ging de winst naar een Hollandse. Demi Groothedde was met 14.89 meter de beste, voor de Friezinnen Bente Vlas uit Heeg (14.54 meter) en Femke Rispens uit Niehove (14.47 meter). Tirza Boschma uit IJlst werd vijfde met een sprong van 13.75 meter.

Het totale verschil tussen Holland en Fryslân was deze editie 18.69 meter. Dat is een nieuw record.