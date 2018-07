Directeur Van Heck bekijkt in Thailand wat hij kan doen

Het Friese bedrijf is gevraagd te helpen bij het bevrijden van de jongens. "Het is technisch een complex verhaal" legt woordvoerder Edwin Righart uit.

Van Heck wil zaterdag nog direct gaan kijken bij de grot om te bekijken op welke manier de voetballers het beste kunnen worden geholpen. Dat moet snel gebeuren, omdat de zuurstof in de grot beperkt is. "Jeroen kijkt of het haalbaar en mogelijk is om de grot leeg te pompen."

Ondertussen wordt in Noordwolde geprobeerd zoveel mogelijk voor te bereiden. Ingenieurs zijn bezig met het klaarzetten van materiaal dat nodig kan zijn in Thailand. Al is dat vooralsnog moeilijk in te schatten. "Op kantoor en in de werkplaats zijn we al zaken aan het klaar maken, maar het is nog de vraag wat er precies nodig is."

Zodra duidelijk is wat er moet gebeuren, wordt het materiaal verplaatst naar Thailand. Het bedrijf krijgt veel aandacht, maar "ons doel is de jongens te redden. Het zou mooi zijn als we daar een bijdrage aan kunnen leveren."