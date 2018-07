Wethouder Feitsma: "Leeuwarden hecht aan festivals in Groene Stergebied"

Het blijft evenwel een probleem voor de gemeente, waarschijnlijk staat het Welcome to the Village-festival, dat over twee weken begint, hetzelfde te wachten. En dat was vorig jaar ook al het geval.

"De gemeente is ermee bezig dat het eenvoudiger wordt om een festival te organiseren wat vergunningen betreft," vertelt de Leeuwarder cultuurwethouder Sjoerd Feitsma. "Dat kan niet eerder dan 2019 of 2020, maar dan geldt het wel voor een jaar als tien." Dan kunnen de vergunningen ook nog worden aangevochten, over geluidsnormen is altijd wel discussie.

"De gemeente hecht aan de festivals in het gebied als onderdeel van cultureel Leeuwarden, maar kijkt ook naar de belangen van omwonenden. We kijken altijd of het verantwoord is."