Drie jongens zijn aangehouden voor bommelding Abe Lenstra Stadion

Volgens de politie is het een uit de hand gelopen grap. Dinsdag is er, zo meldt de politie nu, in een telefonisch contact met het stadion aangekondigd dat er de volgende dag een bom in het stadion zou ontploffen.

Op woensdag is het stadion en Sportstad Heerenveen afgesloten en doorzocht met speurhonden. Ook leerlingen van het Friesland College in Heerenveen waren door de schoolleiding naar huis gestuurd. Aan het begin van de middag kon het gebied weer worden vrijgegeven.