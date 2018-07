Buro de Vries op het dorpsplein: hoe steekt het dorp in elkaar?

Wat doet Buro de Vries in de zomer?

"Buro de Vries zit deze zomer op het dorpsplein. In dit jaar van LF2018 gaan we op zoek naar de dorpsgemeenschap."

Wat doen jullie in die dorpen?

"Dorpsbewoners vertellen ons hoe het dorp in elkaar steekt, hoe het dorp is geworden tot wat het nu is. Is er nog een café? Zo niet, wat is dan het centrale punt van het dorp? Bij de oudste bewoner kijken we hoe hij of zij daar nog zelfstandig kan wonen. Kunnen we een beetje vakantie vieren in het dorp, wat te doen met de rotte kies en hoe kijkt men naar de toekomst?"

Voor welke dorpen kiezen jullie en op basis waarvan maken jullie die keuze?

"Fryslân heeft meer dan 400 dorpen en we kunnen deze zomer maar naar 10 toe. We hebben gekeken naar welk dorp het is, we willen een zo groot mogelijke diversiteit aan dorpsgemeenschappen voor het voetlicht brengen. We hebben uiteraard ook gekeken naar de regionale spreiding van de dorpen. Zo zitten we bijvoorbeeld in Molkwar, Houtigehage, Hantum en Winaam."

Wat kunnen we in de eerste aflevering verwachten?

"We beginnen zondag in Reduzum, een treffend voorbeeld van 'mienskip'. Weet je dat ze daar in de jaren '90 hun eigen woonwijk hebben opgezet? Een uniek project waar het dorp op allerlei manieren profijt van heeft gehad. Heel actueel is de kwestie met de dorpsmolen in Reduzum, en het succesvolle locatie-theaterstuk 'Oeds fan fierwei', dat daar deze dagen wordt gespeeld. Natuurlijk kijken we ook of er wat muziek in het dorp zit. Dat horen we achter de kerk, in de studio van Sytse Broersma, basgitarist van De Kast."

Wanneer begint de reguliere programmering weer?

"We maken in totaal 10 afleveringen van 'Buro de Vries op het dorpsplein'. Zondag 16 september zijn we er weer me ons reguliere programma."